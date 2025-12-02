Βαρουφάκης για βιβλίο Τσίπρα: Είναι το μακρύτερο πολιτικό γράμμα στην ολιγαρχία για να πει «δικός σας είμαι» - Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές
«Πασχίζει να μείνει στην ιστορία ως σύγχρονος Οδυσσέας, αλλά η ιστορία θα τον θυμάται ως Μελάνθιο, τον άπιστο τσοπάνο του Οδυσσέα που προσχώρησε στους Μνηστήρες»
Καυστικά ήταν τα νέα σχόλια του Γιάνη Βαρουφάκη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα το οποίο χαρακτήρισε ως «το μακρύτερο πολιτικό γράμμα στην ολιγαρχία για να πει "δικός σας είμαι"». Ειδικά, δε, για το rebranding που επιχειρεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 είπε «η ιστορία θα επιβεβαιώσει ότι το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές, έτσι μου έχουν μάθει».
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι «από τον τίτλο και μόνο (σ.σ. του βιβλίου Τσίπρα) φαίνεται ότι ο Τσίπρας πασχίζει να μείνει στην ιστορία ως σύγχρονος Οδυσσέας, αλλά η ιστορία θα τον θυμάται ως Μελάνθιο, τον άπιστο τσοπάνο του Οδυσσέα που προσχώρησε στους Μνηστήρες. Ο άνθρωπος προσχώρησε στο μνημονιακό μπλοκ αλλά βλέπουμε μια προσπάθεια αυτού που κάνει από το 2015 όταν ανέτρεψε έναν λαό, το 62% το ανέτρεψε και γι αυτό εγώ παραιτήθηκα. Έγραψε τόσες σελίδες για να μεταμφιέσει την ενοχή σε αφέλεια».
«Υπό αυτή την άποψη γιατί να διαβάσω αυτό που είναι το μακρύτερο πολιτικό γράμμα στην ολιγαρχία για να πει ότι "δικό σας είμαι";» αναρωτήθηκε ο κ. Βαρουφάκης.
Απαντώντας, δε, στις αναφορές του κ. Τσίπρα ότι δεν είναι οικονομολόγος είπε «ούτε εσείς ούτε εγώ έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τους εαυτούς μας. Το μόνο που θα αναγκαστώ να σχολιάσω είναι ότι έχει σημασία ποιος είναι ο περίγυρος σου και ποιοι σου δίνουν εύσημα. Στον Τσίπρα δίνουν Χουλιαράκης, Ντάισελμπλουμ και η Μέρκελ στο βιβλίο της. Εγώ είχα την τιμή να μου δώσουν εύσημα τρεις νομπελίστες ο Αμάρτια Σεν ο Στίγκλιτς και ο Πολ Γκρούγκμαν, δεξιοί όπως ο Χαν Βέρνερ Ζιν».
«Αυτό που με ενδιαφέρει και έχει πολιτική σημασία είναι ότι γίνεται προσπάθεια για rebranding. Τελικά όμως ποια είναι η κληρονομιά του κ. Τσίπρα; Ο ΦΠΑ 24%, οι προπληρωμές φόρων, το καρτέλ ενέργειας, το Υπερταμείο, οι αγκαλιές με τον γενοκτόνο Νετανιάχου».
Παραδέχθηκε, πάντως, ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έχει δίκιο όταν λέει ότι έκανε λάθος επιλογές γιατί αν ήθελε έναν ΥΠΟΙΚ να πάει στο Eurogroup και να λέει ναι σε όλα όπως δυστυχώς έκανε ο Τσακαλώτος, διάλεξε τον λάθος άνθρωπο. Ο Τσακαλώτος υπέγραψε τα πάντα που ούτε οι Σαμαράς-Βενιζέλος δεν υπέγραψαν».
