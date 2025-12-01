Μαρινάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να κλείνει ο δρόμος όσο δίκαιο και να είναι κάποιο αίτημα
Μαρινάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να κλείνει ο δρόμος όσο δίκαιο και να είναι κάποιο αίτημα
Το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακό τρόπο η αστυνομία πρέπει να ανοίξει τους δρόμους, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Το μήνυμα ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων πραγμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις» είπε χαρακτηριστικά.
Αρχικά θύμισε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Φέτος με καθυστέρηση περίπου ενός μηνός μεν θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από τις προηγούμενες χρονιές. Η εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου. Στο τέλους του χρόνου η κυβέρνηση θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους όσο καμία άλλη για τους αγρότες, έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, έχουμε δώσει λύση στο θέμα του ρεύματος για μια 10ετια».
«Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου. Η αστυνομία που είναι αρμόδια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβάλει τον νόμο ώστε οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» είπε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σε επόμενη ερώτηση απάντησε, δε, ότι «το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακό τρόπο η αστυνομία πρέπει να ανοίξει τους δρόμους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να κλείνει ο δρόμος όσο δίκαιο να είναι κάποιο αίτημα, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν το νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί»
