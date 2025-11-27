Στο Κτηματολόγιο οι Πολεοδομίες - Ψηφιακά θα διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις, δειγματοληπτικός έλεγχος στο 30% των αδειών

Αρμοδιότητες που παραμένουν στους Δήμους

Τι φέρνει ο νέος φορέας

Διαφάνεια και ισονομία

• Διαβίβαση υποθέσεων στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. όπου απαιτείται• Δειγματοληπτικοί και καταγγελτικοί έλεγχοι νομιμότητας αδειών• Διακοπή εργασιών ή ανάκληση άδειας όταν διαπιστώνονται παραβάσεις2) Με τον έλεγχο κατασκευών και αυθαιρέτωνΟ νέος φορέας αποκτά αρμοδιότητα σε όλα τα στάδια ελέγχου της κατασκευής, από την έναρξη του έργου έως την ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα:• Έλεγχος τήρησης των εγκεκριμένων σχεδίων• Αυτοψίες σε κατασκευές• Επιβολή προστίμων και διακοπής εργασιών• Διαχείριση φακέλων αυθαιρέτων & επικίνδυνων κατασκευών• Κατεδαφίσεις & συμμορφώσεις• Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) μετά την ολοκλήρωση3) Δειγματοληπτικός και στοχευμένος έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνηΜία από τις νέες κρίσιμες αρμοδιότητες που μεταφέρονται είναι η καθιέρωση μηχανισμού κεντρικής εποπτείας:• 30% των πράξεων θα ελέγχεται δειγματοληπτικά• Το σύστημα θα λειτουργεί σε risk-based βάση• Οι έλεγχοι θα προτεραιοποιούνται σε περιοχές με υψηλή αυθαιρεσία ή περιβαλλοντική ευαισθησίαΣτους Δήμους παραμένει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, δηλαδή:• Χρήσεις γης• Ρυμοτομικές μελέτες• Αναπλάσεις & επεκτάσεις σχεδίων πόλεων• Χαρακτηρισμοί οδών, κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων• Συμμετοχή σε ΤΠΣ και χωροταξικά θέματαΜε τον νέο Οργανισμό εγκαθιδρύεται ένα πανεθνικό σύστημα αδειοδοτήσεων και ελέγχων, όπου η διαχείριση των υποθέσεων θα γίνεται ψηφιακά και με ενιαίους κανόνες. Θα εφαρμοστεί risk–based μοντέλο εποπτείας, όπου το 30% των πράξεων θα ελέγχεται δειγματοληπτικά μέσω αλγοριθμικής αξιολόγησης κινδύνου, με στόχευση σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας . Παράλληλα εισάγεται διπλός έλεγχος πριν την έναρξη εργασιών και υποχρεωτικό Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής με την ολοκλήρωση κάθε έργου.Στο επίπεδο του θεσμικού πλαισίου, κωδικοποιείται όλη η πολεοδομική νομοθεσία σε 477 άρθρα και δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης που θα συγκεντρώνει πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα σε ένα ενιαίο πληροφοριακό υπόβαθρο.Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση συνδέει τη μεταρρύθμιση με την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην ιδιοκτησία, τον εξορθολογισμό του δημόσιου μηχανισμού και την ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:«Η προστασία και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας κάθε πολίτη με διαφάνεια και ισονομία βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με την πρωτοβουλία αυτή επιτυγχάνουμε κάτι πολύ παραπάνω από μία γραμμική μετακίνηση υπηρεσιών δόμησης. Ενισχύουμε τη Δημόσια Διοίκηση, παρέχουμε πιο ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, ενοποιούμε τους κανόνες, που πλέον θα ισχύουν οριζοντίως για όλους… Επιλέγουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας με την οργάνωση του χώρου και την πλήρη ψηφιακή διαδρομή για τον κύκλο ζωής του ακινήτου και όχι να παραμένουμε στο παρελθόν, τη δυσλειτουργία και τη γραφειοκρατία.»

