Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Απαιτείται αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση στη Μεσόγειο, όχι απλές διακηρύξεις

Την ανάγκη η ΕΕ να λειτουργήσει ενιαία και πιο αποφασιστικά για την εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μεσόγειο.



Συμπλήρωσε δε ότι η εμβάθυνση αυτή δεν μπορεί να περιοριστεί σε διακηρύξεις τονίζοντας ότι «απαιτούνται σαφή χρονοδιαγράμματα, επαρκής χρηματοδότηση για να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια θάλασσα ευημερίας σε μια ταραγμένη γειτονιά».

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ τόνισε ότι η Μεσόγειος αποτελεί μια κρίσιμη περιοχή για την Ευρώπη σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών.

Σημείωσε ότι «ειδικά η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας αφού η Μέση Ανατολή παραμένει μια από τις περιοχές με τις περισσότερες συγκρούσεις στον πλανήτη. Αλλά και προκλήσεις όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η ύπαρξη γειτόνων με έντονα αναθεωρητικές τάσεις όπως η Τουρκία ενώ η τουρκική κατοχή στην Κύπρο συνεχίζεται».

Αναφέρθηκε δε στη δυνατότητα της περιοχής να συμβάλει και στην ενίσχυση τηςασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης ως η γέφυρα που ενώνει την ήπειρό μας με την Ασία και την Αφρική.

Κατέληξε δε υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί «hotspot» κλιματικής κρίσης με τις Μεσογειακές χώρες να βιώνουν τις συνέπειές της με αυξανόμενη ένταση και κόστος και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών και την αντιμετώπιση των κρίσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

