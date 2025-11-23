Χατζηδάκης: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα
Η ανάρτηση του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για τις σημερινές εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
«122.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν σήμερα στις εσωκομματικές μας εκλογές. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Σίγουρα μακράν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα!», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
«Ως βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών, βρέθηκα σήμερα μαζί με τα μέλη μας στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισιά, στα Βριλήσσια και στο Ψυχικό. Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά βήματα μπροστά!», προσθέτει στη συνέχεια.
