Τάκης Θεοδωρικάκος: Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας για τις εταιρείες

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση, ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στα Ναυπηγεία Ελευσίνας μετά τη συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη