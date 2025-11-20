Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ
«Η Άγκυρα ακόμα δεν έχει κατορθώσει να πείσει την Ουάσιγκτον ώστε να αποκτήσει F-35» είπε ο βουλευτής της ΝΔ
«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ενοχληθεί από τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας στο πεδίο — ιδίως στις ενεργειακές εξελίξεις και στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στον Real FM.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Άγκυρα «ακόμα δεν έχει κατορθώσει να πείσει την Ουάσιγκτον» ώστε να αποκτήσει F-35 και άλλο αμυντικό υλικό υψηλής αξίας, ενώ «δεν έχει καταφέρει να εντάξει τους αγωγούς της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό». Όπως είπε, η Τουρκία βλέπει να μειώνεται δραματικά η χρήση των αγωγών Blue Stream και Turkish Stream, γεγονός που «πιέζει το ενεργειακό της αφήγημα».
Αναφερόμενος στις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά μέσα από τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «η παρέλαση Αμερικανών υπουργών στην Αθήνα και η μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε όσους μιλούσαν για περιθωριοποίηση της Ελλάδας από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση».
Αναφερόμενος στην προκλητική ρητορική της Τουρκίας, εκτίμησε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις την ώρα που «δεν έχει πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους ούτε στο αμυντικό ούτε στο ενεργειακό πεδίο». Τόνισε δε ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία, λειτουργεί «ως υπεύθυνη χώρα που σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις».
Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Χατζηβασιλείου εκτίμησε ότι «ο Ερντογάν δεν έχει συμφέρον να προκαλέσει την Ελλάδα στο πεδίο», καθώς επιδιώκει να βελτιώσει το κλίμα με τις ΗΠΑ και να παραμείνει στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Άγκυρα ανησυχεί για τον νέο διάδρομο Αλεξανδρούπολης–Οδησσού, ο οποίος «αναδεικνύεται σε μια ασφαλέστερη δίοδο σε σχέση με τα Στενά».
Τέλος, μιλώντας για τη συμφωνία στην Ελευσίνα, χαιρέτησε την ελληνοαμερικανική συνεργασία για την ανάπτυξη του λιμανιού της πόλης. Επίσης, ανέφερε ότι η Ελλάδα τιμά τις στρατηγικές της συμμαχίες, εφαρμόζει τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί τις δυνατότητες για τη δημιουργία «ενός νέου εμπορικού και διαμετακομιστικού κόμβου, προς όφελος της εθνικής οικονομίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής».
