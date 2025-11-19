Συνάντηση Δένδια με διαπρεπείς Έλληνες ακαδημαϊκούς στο Σαν Φρανσίσκο
Νίκος Δένδιας ΗΠΑ

Συνάντηση Δένδια με διαπρεπείς Έλληνες ακαδημαϊκούς στο Σαν Φρανσίσκο

Συζήτησαν για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής τεχνολογίας

Συνάντηση Δένδια με διαπρεπείς Έλληνες ακαδημαϊκούς στο Σαν Φρανσίσκο
Με διαπρεπείς Έλληνες ακαδημαϊκούς που διδάσκουν σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, συναντήθηκε στο Σαν Φραντσίσκο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του συζήτησε για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής τεχνολογίας. 

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ανέφερε: 

«Πριν την αναχώρησή μου από τις #ΗΠΑ, συναντήθηκα στο Σαν Φρανσίσκο με διαπρεπείς Έλληνες ακαδημαϊκούς που διδάσκουν σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. 

Μεταξύ άλλων, με τον Καθηγητή Αεροναυπηγικής του @UCBerkeley , Πάνο Παπαδόπουλο, τον Καθηγητή Βιοτεχνολογίας του UC Berkeley, Νίκο Κυρπίδη @kyrpides (Biodefense & Biosecurity), τον Καθηγητή Οικονομίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης
@nyuniversity , Νίκο Οικονομίδη @N_Economides. Οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής τεχνολογίας & ιδίως το ΕΛΚΑΚ @Hcdi_SA»
