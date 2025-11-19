Μαρινάκης: Η συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας «η καλύτερη απάντηση» σε όσους μιλούσαν για στρατηγική ήττα Μητσοτάκη

Στη συμφωνία της ONEX για την Ελευσίνα και στο μήνυμα που, κατά την κυβέρνηση, στέλνει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας, επισημαίνοντας ότι δεν θα προχωρούσε σε επένδυση «σε ένα λιμάνι υπό κατάρρευση».Όπως τόνισε, τέτοιου τύπου επενδυτικές κινήσεις αποτελούν, όπως είπε, «η καλύτερη απάντησε σε όλους εκείνους που έλεγαν ότι η νίκη Τραμπ ήταν η στρατηγική ήττα του Μητσοτάκη και ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα» στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό πρόεδρο.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι «από εκεί που η Ελλάδα ήταν στα τάρταρα όλων των δεικτών της Ευρώπης, τώρα η οικονομία της βελτιώνεται με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τον μέσο όρο». Υπενθύμισε ότι το 2019 οι οίκοι αξιολόγησης, όπως είπε, είχαν «για τα σκουπίδια την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τώρα η χώρα μας έχει όλες αυτές τις επενδύσεις».Συνεχίζοντας, ο Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε ως βασικό μέλημα της κυβέρνησης «την αύξηση των εισοδημάτων, την αύξηση των θέσεων εργασίας, την μείωση φόρων και η την επιστροφή στην κοινωνία των παραπάνω εσόδων», διευκρινίζοντας ότι τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτουν «από την ανάπτυξη της οικονομίας και όχι από την αύξηση των φόρων».Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος των μεγάλων επιχειρήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις «τις επόμενες ημέρες ή λίγες εβδομάδες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που εξετάζονται.