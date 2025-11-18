Ερώτηση για τις πρακτικές των funds και servicers κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φαραντούρης

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά τη λήψη μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα funds και οι servicers έχουν δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης απαιτήσεων εκατοντάδων δισ. ευρώ.