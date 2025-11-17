Δένδιας για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία
Δένδιας για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία
Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».
