Δένδιας για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας Εξέγερση Πολυτεχνείου Επέτειος Πολυτεχνείου

Δένδιας για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Δένδιας για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».



5 ΣΧΟΛΙΑ
