Σε όλη τη χώρα από το 2026 οι δωρεάν υπηρεσίες των Κινητών Ομάδων Υγείας

Η κυβέρνηση ενισχύει το πρόγραμμα των ΚΟΜΥ με 900 σημεία σε όλη τη χώρα – Θ α εξυπηρετούνται πλέον κάθε χρόνο τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι