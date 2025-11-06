Δένδιας στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ: Εθνική αναγκαιότητα η οικοδόμηση ενός αυτάρκους αμυντικού οικοσυστήματος

Στο Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) @SEV_Fed , όπου απηύθυνα ομιλία με θέμα τη στήριξη της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της Άμυνας. Αναφέρθηκα στην απάντηση της Ελλάδας στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις με την «Ατζέντα 2030»,… pic.twitter.com/A8Q4t1IeTv

Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με το παρελθόν, «σήμερα υιοθετούμε ένα μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή και μετρήσιμη απόδοση, επιδιώκοντας τουλάχιστον 25% συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα».Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, τον υποστράτηγο Γεώργιο Πανούση, διευθυντή ΣΤ' Κλάδου ΓΕΕΘΑ με αρμοδιότητες επί θεμάτων Μετεξέλιξης, Καινοτομίας και Αμυντικής Τεχνολογίας, και τον Παντελή Τζωρτζάκη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.Ακολούθησε συζήτηση με μέλη του ΣΕΒ και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυναμική της εγχώριας βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης για την 'Αμυνα και τη διεύρυνση του αποτυπώματος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.