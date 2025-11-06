Εκδήλωση του Δ. Τσιόδρα στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή νομοθεσία χημικών με παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. βρέθηκε η επικείμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα χημικά (REACH), που ισχύει από το 2006, με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος