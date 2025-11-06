Εκδήλωση του Δ. Τσιόδρα στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή νομοθεσία χημικών με παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. βρέθηκε η επικείμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα χημικά (REACH), που ισχύει από το 2006, με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος
Με μεγάλη επιτυχία, σε κατάμεστη αίθουσα και παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου για το Περιβάλλον Jessika Roswall, και σημαντικών υψηλόβαθμων εκπροσώπων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την ευρεία αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα χημικά, την οποία διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η επικείμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα χημικά (REACH), που ισχύει από το 2006, με στόχο την καλύτερη προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα, και παράλληλα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ.
Την εκδήλωση άνοιξαν ο Δημήτρης Τσιόδρας και ο Σλοβάκος Ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων, Martin Hojsik, Αντι-Πρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, παρουσία της Επιτρόπου Τζέσικας Ρόσβαλ, της Sharon McGuiness, Εκτελεστικής Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά (ECHA), εκπρoσώπων της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, Ευρωπαϊκών Οργάνων, της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκών όπως o Joel Tickner, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης UMass Lowell και ιδρυτής του Change Chemistry, ο οποίος ταξίδεψε στις Βρυξέλλες ειδικά για αυτή την εκδήλωση.
Στην παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ αναφέρθηκε στην επίδραση των χημικών στην καθημερινότητα του πολίτη, από την καθαρή ενέργεια και τις μπαταρίες, έως την υγεία, την κινητικότητα, τους ημιαγωγούς, τις κατασκευές και την άμυνα, υπογραμμίζοντας ότι «η αναθεώρηση του REACH είναι κομβική ευκαιρία να διαμορφώσουμε πολιτικές που είναι κατάλληλες για την καινοτομία και για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε τα υψηλά μας πρότυπα για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος».
Συμπλήρωσε ότι η νομοθεσία θα πρέπει να παραμείνει φιλόδοξη και να είναι βασισμένη στην επιστήμη και την ασφάλεια προς όφελος των πολιτών ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη απλοποίησης της νομοθεσίας για προβλέψιμες και αποτελεσματικές ρυθμιστικές διαδικασίες και υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της καινοτομίας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
H Επίτροπος Jessika Roswall επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η επικείμενη αναθεώρηση του REACH είναι μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη να καινοτομήσει και να ενισχύσει τη διαχείριση κινδύνων, ενώ παράλληλα υποστήριξε την ανάγκη για ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που θα προστατεύουν τον πολίτη και το περιβάλλον.
Ακολούθησε δεύτερη εκδήλωση του Δημήτρη Τσιόδρα με τον Βέλγο Σοσιαλιστή Ευρωβουλευτή Μπρούνο Τόμπακ, με στόχο την ανάδειξη των ευκαιριών και της συμβολής της νομοθεσίας για τα χημικά στη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Οργάνων, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ μέσω διαδικασιών όπως η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση προϊόντων και χημικών ουσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
