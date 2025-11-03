Στην Κύπρο την Τετάρτη η Κάγια Κάλλας
Στην Κύπρο την Τετάρτη η Κάγια Κάλλας
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, αλλά και για τη συνεργασία σε κύρια θέματα, όπως η κατάσταση στη Γάζα και την Ουκρανία
Στην Κύπρο θα βρίσκεται μεθαύριο 5 Νοεμβρίου η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ και επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026.
Όπως επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για τα θέματα Εξωτερικών, Ανίτα Χίπερ, η Ύπατη Εκπρόσωπος θα πραγματοποιήσει αυτή την επίσκεψη στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας, αλλά και ως μέρος της συνεργασίας για κύρια θέματα, όπως η κατάσταση στη Γάζα, την Ουκρανία καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται στο Κίεβο.
Η Κομισιόν δεν δημοσιεύει ακόμη το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η Ύπατη Εκπρόσωπος θα έχει συναντήσεις στη Λευκωσία το απόγευμα της Τετάρτης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, και την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.
