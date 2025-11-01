ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι - Ένα δίκτυο εταιρειών και ΚΥΔ με κομματικές διασυνδέσεις πίσω από τα πρόστιμα

Μιλά για «έναν μηχανισμό που πλέον η κυβέρνηση επιχειρεί να σπάσει» - «Είναι σαφές πλέον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απολύτως συγκεκριμένους λόγους»