Πηγές ΝΔ: Τα ΚΥΔ «μήτρα» του προβλήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ φοβάται την αλήθεια

Η ΝΔ κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη ότι παίζει «κρυφτό» - Σημειώνει ότι τα βασικά στελέχη και των δύο εταιριών που διαχειρίζονταν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν διαχρονικά πολιτικά ερείσματα και αναφορές στο ΠΑΣΟΚ