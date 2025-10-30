Ενοχλημένη η Μπακογιάννη για την ΕΔΕ σε βάρος του Λιμενάρχη Χανίων: Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά και διατάσσομεν

Έκανε λόγο για «παρορμητική απόφαση» του αρμόδιου υπουργού, επισημαίνοντας ότι αυτό συνέβη την ώρα που «δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης και λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν, να 'το στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο»