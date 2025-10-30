Ψηφίστηκε το ερανιστικό νομοσχέδιο για το ΕΣΥ - Για φωτογραφικές διατάξεις κάνει λόγο η αντιπολίτευση

Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να απαντήσει αν στη χθεσινή παρέλαση, είχε εγκατασταθεί σύστημα ήχου και εικόνας, στο χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη. Απαντώντας σε όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης για τη στάση της στα Τέμπη, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι αισχρό ψέμα ότι έχει βρίσει τον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. "Εγώ αυτό που είπα είναι ότι ήταν εθελοντής στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη και αυτό είναι απόλυτη αλήθεια", είπε και κάλεσε τον υπουργό Υγείας να απαντήσει από που προεξοφλεί ότι "έχουν καταπέσει τα ξυλόλια" (σ.σ. το είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης).Για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι σήμερα ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η κ. Μπακογιάννη καθόταν στο πίσω κάθισμα. "Η Βουλή έκρυψε το βίντεο. Δεν ήταν μια λάθος τιμονιά, όπως είπατε. Το αυτοκίνητο έκανε απότομη αναστροφή και σκοτώθηκε ο Ιάσονας. Ποτέ, μέχρι σήμερα δεν δόθηκε το βίντεο που είχαν οι κάμερες της Βουλής, ποτέ δεν δόθηκε το βίντεο που να δείχνει ποιος βγήκε από το αυτοκίνητο αυτό", είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και παρατήρησε ότι και στο τροχαίο ακολουθήθηκε η ίδια τακτική συσκότισης και υπόθαλψης των εμπλεκομένων αν και έχασε τη ζωή του ένα νέο παιδί, "είναι το modus operandi που εφαρμόστηκε και στο έγκλημα Τέμπη, από τους αυτουργούς του".Απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε "ψεύτρα " την κ.Κωνσταντοπούλου. "Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι ουδέποτε εξύβρισε νεκρό των Τεμπών και ουδέποτε έχει χυδαιολογήσει κατά νεκρού των Τεμπών. Στις 21 Φεβρουαρίου 2025, εδώ στη Βουλή, ισχυρίστηκε ότι ο μηχανοδηγός που έχασε τη ζωή του και που έκανε το λαθρεμπόριο ήταν εθελοντής στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγινε χαμός. Την επομένη βγήκε ο Σύλλογος των μηχανοδηγών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο επίσημος σύλλογός τους εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κατήγγειλε άθλια και χυδαία επίθεση από την κ. Κωνσταντοπούλου", είπε υπουργός και ανέγνωσε τη σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η κ. Κωνσταντοπούλου λοιδωρεί τη μνήμη μηχανοδηγών στο βωμό της ψήφου, χωρίς κανένα στοιχείο. "Για να καταλάβετε πόσο ψεύτρα είναι", συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι "αυτό το χυδαίο υποκείμενο πρόσβαλε τη μνήμη του νεκρού", ότι είναι μια γυναίκα "χωρίς ηθική και χωρίς ευαισθησία".Ο υπουργός Υγείας σχολίασε και όσα είπε νωρίτερα είχε πει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. "Εμένα ο κ. Χρηστίδης μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Αξιοπρεπέστατος συνάδελφος. Σηκώθηκε και υπερασπίστηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μα είστε με τα καλά σας; Πραγματικά, είστε με τα καλά σας; Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με αυτό; Έλα Χριστέ και Παναγία! Εσείς πάτε από γκάφα σε γκάφα.Θέλετε να μείνετε εκτός Βουλής, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Κάθε μέρα θα κάνετε κάτι για να εκνευρίζετε τους ψηφοφόρους σας. Απίστευτο", σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.Σε σχέση με το τροχαίο, ο υπουργός ανέφερε: "Πράγματι, εγώ ανέφερα ότι η κ. Μπακογιάννη καθόταν στο πίσω κάθισμα. Δεν το γνώριζα. Με πήρε η κ. Μπακογιάννη και μου είπε ‘να ξέρεις ήμουν στη Βουλή εκείνη την ώρα, δεν ήμουν καν στο αυτοκίνητο'. Δεν το γνώριζα. Όλη αυτή συνωμοσιολογία, τι νόημα έχει; δεν έγινε δίκη, γι΄αυτό το δυστύχημα; Έγινε. Δεν υπήρξε καταδικαστική απόφαση, τελεσίδικη; Καταδικάστηκε ο οδηγός, με τη μεγαλύτερη ποινή που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για φόνο εξ αμελείας, σε τροχαίο δυστύχημα; Δεν αρνήθηκε να κάνει έφεση; Αρνήθηκε. Τι άλλο θέλει η κ. Κωνσταντοπούλου και υβρίζει συνεχώς την κ. Μπακογιάννη, γι΄αυτό το θέμα; Και αρχίζει και τη συνωμοσιολογία. Γιατί σε όλα πρέπει να βρει μια συνωμοσία. Δεν μπορεί να ζήσει όπως οι φυσιολογικοί άνθρωποι".Την ώρα που ο υπουργός Υγείας εξέφραζε την άποψη ότι η διαφορά των αριστερών με τους δεξιούς είναι ότι οι αριστεροί τα βλέπουν όλα μαύρα και αρνητικά, σε αντίθεση με τους δεξιούς που βλέπουν το θετικό κάθε φορά, σχόλιο από τα έδρανα της αντιπολίτευσης (σ.σ. εκτός μικροφώνου), προκάλεσε την αντίδραση του κ. Γεωργιάδη. "Κυρία μου μην κουνιέστε. Έχασα τους γονείς μου 17 ετών και ήρθα στην απόλυτη φτώχεια. Δεν περιμένω εσάς να μου μάθετε. Δουλεύω από τα δεκαπέντε μου. Δεν θα μου κάνετε εσείς εδώ μάθημα! Που εδώ άνεργοι, να πούμε, σας μάζεψε η Ζωή. Εντάξει; Άστα σε εμένα αυτά! Δεν θα μου κάνεις ειρωνία. Δεν ξέρεις τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του. Ό,τι ξενύχτια έχω κάνει εγώ. Ό,τι βιβλία έχω κουβαλήσει δεν θα έχεις δει στον ύπνο σου", είπε ο υπουργός Υγείας.Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και φράση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για την ανάληψη της εξουσίας. "'Ακουσα την κ. Κωνσταντοπούλου να λέει ‘όταν θα ρθούμε εμείς στα πράγματα'. Τώρα ειλικρινά, φαντάζεστε την Ελλάδα να την κυβερνάει η Κωνσταντοπούλου; Θα ήταν ένα τεράστιο γκούλαγκ, θα έβαζε κάγκελα φυλακής γύρω-γύρω, θα ήταν εθνικός εισαγγελέας και στο τέλος θα με έκλεινε φυλακή! Μα σοβαρά, φαντάζεται κανείς να κυβερνάει την Ελλάδα η κ. Κωνσταντοπούλου; Ούτε σαν εφιάλτη, στον δρόμο με τις λεύκες, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο!", είπε ο κ. Γεωργιάδης.