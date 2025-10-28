Απόντες Ανδρουλάκης και Φάμελλος από το τρισάγιο στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη
Απόντες Ανδρουλάκης και Φάμελλος από το τρισάγιο στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη
Παρόντες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που είχαν θερμή χειραψία και ένα «πηγαδάκι» 10 λεπτών
Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αντίθετα απόντες ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Δένδιας είχαν, μάλιστα, θερμή χειραψία και μια συζήτηση διάρκειας περίπου 10 λεπτών.
