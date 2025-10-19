Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Σλοβενίας - Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Σλοβενίας - Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή
Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στο Πορτορόζ της Σλοβενίας θα παρευρεθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου. Παρών στη Σύνοδο της MED9 θα είναι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II.
Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας - καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές, ενώ αναμένεται να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.
Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου. Παρών στη Σύνοδο της MED9 θα είναι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II.
Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας - καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές, ενώ αναμένεται να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι - Πήραν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Times of Israel: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές - Στον αέρα η εκεχειρία
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι - Πήραν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Times of Israel: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές - Στον αέρα η εκεχειρία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα