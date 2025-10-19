Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ - Θα δει τον Φιντάν
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ - Θα δει τον Φιντάν
Ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Δευτέρας, όπου θα συζητηθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ θα έχει και σειρά διμερών επαφών
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στο Λουξεμβούργο προκειμένου να συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ αναμένεται να επικεντρωθεί στις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Αρμενία, την Ουκρανία και την Τουρκία, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και τη συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Η συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ αναμένεται να επικεντρωθεί στις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Αρμενία, την Ουκρανία και την Τουρκία, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και τη συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Ειδήσεις σήμερα:
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι - Πήραν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Times of Israel: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές - Στον αέρα η εκεχειρία
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι - Πήραν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Times of Israel: Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές - Στον αέρα η εκεχειρία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα