Συνομιλία Τραμπ - Ζελένσκι: Συζητήσεις για πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία
H Ουκρανία ζητά στρατηγική ενίσχυση με αμερικανικά όπλα – Ο Πούτιν προειδοποιεί για «νέο στάδιο κλιμάκωσης»
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε το Σάββατο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το ενδεχόμενο παραχώρησης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στο Κίεβο, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της συνομιλίας.
Συζήτηση για ενίσχυση της ουκρανικής άμυναςΗ επικοινωνία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ανέφερε μία από τις πηγές. Ο Ζελένσκι τη χαρακτήρισε «πολύ θετική και παραγωγική». Όπως σημείωσε, συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι «αν εκείνος ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει, τότε και άλλοι πόλεμοι μπορούν να τελειώσουν, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού».
«Ενημέρωσα τον πρόεδρο Τραμπ για τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό μας σύστημα και εκτίμησα τη διάθεσή του να μας στηρίξει. Συζητήσαμε ευκαιρίες ενίσχυσης της αντιαεροπορικής μας άμυνας και συγκεκριμένες συμφωνίες που προωθούμε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο Ουκρανός ηγέτης, προσθέτοντας πως «υπάρχουν καλές επιλογές και ισχυρές ιδέες για το πώς θα ενισχυθούμε ουσιαστικά».
Οι πύραυλοι Tomahawk στο τραπέζιΟι πηγές δεν ανέφεραν αν έχει ληφθεί τελική απόφαση, ωστόσο η συζήτηση αφορά ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Οι πύραυλοι Tomahawk, αμερικανικής κατασκευής, έχουν πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές από όσα όπλα διαθέτει μέχρι σήμερα το Κίεβο, επιτρέποντας πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια — ακόμη και στη Μόσχα. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι η απόκτηση τέτοιων όπλων θα μπορούσε να πιέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Την περασμένη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έχει «κατά κάποιον τρόπο λάβει μια απόφαση» σχετικά με την πώληση πυραύλων Tomahawk σε χώρες του ΝΑΤΟ, προκειμένου να σταλούν στην Ουκρανία. Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να γνωρίζει «πώς σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει το Κίεβο» πριν εγκρίνει τη μεταφορά.
Ο Ζελένσκι είχε ζητήσει επισήμως τους Tomahawk κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι ίσως να μη χρειαστεί καν να χρησιμοποιηθούν, καθώς η ύπαρξή τους από μόνη της θα μπορούσε να αναγκάσει τη Μόσχα να διαπραγματευτεί.
Αντίδραση από τη Μόσχα
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας την Κυριακή ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία «θα σηματοδοτήσει ένα εντελώς νέο, ποιοτικά διαφορετικό στάδιο κλιμάκωσης».
Επόμενα βήματαΕν τω μεταξύ, ανώτατη ουκρανική αντιπροσωπεία υπό τον διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, και την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο αναμένεται να φτάσει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα για συζητήσεις σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη σχολιάσει τη συνομιλία των δύο ηγετών, ωστόσο το θέμα της μεταφοράς των πυραύλων αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών των επόμενων ημερών.
Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση την Παρασκευή ότι είναι έτοιμοι να συντονιστούν και να προχωρήσουν στη χρήση «της αξίας των ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για να υποστηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και έτσι να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Στόχος τους είναι να το πράξουν «σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», προστέθηκε στην ανακοίνωση.
