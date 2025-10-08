Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας απευθύνεται στην Αριστερά, δική μας δουλειά είναι να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις

«Ορισμένοι από την αντιπολίτευση κάνουν θεατρικές πολιτικές παραστάσεις. Δεν τους είδα να ανεβαίνουν στα κεραμίδια με τη Μάνδρα ή με το Μάτι. Εγώ δάκρυσα και με το Μάτι και με τα Τέμπη. Καλό είναι, λοιπόν, να αφήσουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, σεβόμενοι το Σύνταγμα, τους νόμους, τους δικονομικούς κανόνες, τις αρχές του κράτους δικαίου», επεσήμανε.Τέλος, σε ερώτηση για τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η οικονομία και επικαιροποιούμε την πολιτική μας. Τα μέτρα της ΔΕΘ δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί, ο πρωθυπουργός διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάσει διάφορες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής».