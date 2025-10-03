Χατζηβασιλείου: Πού πήγαν οι πολιτικές δυνάμεις που έλεγαν ότι η Ελλάδα απέτυχε στην διαπραγμάτευση για το SAFE και τη συμμετοχή της Τουρκίας;

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd8he7wv2fzt)

«Πού πήγαν τώρα οι πολιτικές δυνάμεις που έλεγαν ότι η κυβέρνηση απέτυχε στη διαπραγμάτευση του SAFE;», διερωτήθηκε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής.Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Άγκυρα ενοχλείται από την ξεκάθαρη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα της συμμετοχής ή μη της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. «Με casus belli, με γκρίζες ζώνες και με αμφισβήτηση νησιών και κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει ευρωπαϊκούς αμυντικούς πόρους. Είδατε τελικά ότι η Ελλάδα μπορεί να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας και ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Και άλλες χώρες έχουν επιφυλάξεις. Πού πήγαν λοιπόν όλοι εκείνοι που έλεγαν ότι η κυβέρνηση απέτυχε στη διαπραγμάτευση του κανονισμού SAFE; Η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε σωστά και πέτυχε να μπει η ομοφωνία στις συμφωνίες για ευρωπαϊκούς αμυντικούς πόρους», υπογράμμισε.Στην συνέχεια αναφέρθηκε στη νέα τουρκική NAVTEX για το ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις, την οποία χαρακτήρισε όμοια με την προηγούμενη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα απάντησε άμεσα και θεσμικά με αντί-NAVTEX από τον σταθμό της Λήμνου. Όπως σημείωσε, η κίνηση της Άγκυρας συνιστά άλλη μία ένδειξη εκνευρισμού απέναντι στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, κυρίως για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης. «Το Πίρι Ρέις είναι ένα σκάφος παλαιάς τεχνολογίας, με περισσότερο ιστορικό βάρος παρά ουσιαστικές δυνατότητες. Δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε τα ζητήματα, η κυβέρνηση απαντά πάντα με σοβαρότητα και με τον τρόπο που πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Βουλευτής Σερρών ρωτήθηκε και για την παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λ. Κοβέσι στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «κατέπεσε η θεωρία της δήθεν συγκάλυψης». Όπως είπε, η ίδια η Εισαγγελέας ανέφερε ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τις αρχές, κάτι που διέψευσε, όπως σχολίασε, το αντιπολιτευτικό αφήγημα περί δήθεν «τιμωρού» που έρχεται να εκθέσει την Ελλάδα ως Νέμεσις. «Κατέπεσαν και οι στοχευμένες φαντασιώσεις του ξυλολίου που ενίσχυσαν πρόσκαιρα πολιτικά κόμματα και ανέδειξαν τηλεαναλυτές της δεκάρας», ανέφερε. Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι θλιβερή η ένδεια επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης. Και μια τελευταία έκκληση: ας μην εργαλειοποιεί καμία πολιτική δύναμη τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών των θυμάτων που περιμένουν δικαιοσύνη», κατέληξε.