Σήμερα η συνέντευξη τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι - Κεντρικός πυρήνας η επιχείρηση Calypso στα τελωνεία

Εκεί έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αφορά εκτεταμένη απάτη ΦΠΑ και τελωνιακών δασμών, με εμπλοκή κινεζικών δικτύων.Όπως ανέφερε η κυρία Κοβέσι στους Financial Times στην Ελλάδα, οι έρευνες κορυφώθηκαν το καλοκαίρι με εφόδους στον Πειραιά, ενώ συμπλήρωσε ότι σε γραφείο εκτελωνιστή βρέθηκαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά – ένα ποσό που ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ – και την ίδια στιγμή στο σπίτι του ίδιου κατασχέθηκαν άλλα 300.000 ευρώ.Συνολικά, στην Ελλάδα δεσμεύτηκαν 4,78 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ακίνητα, αυτοκίνητα και πάνω από 2.400 κοντέινερ, αξίας 250 εκατ. ευρώ.Πάντως, δεν παρέλειψε να αναφέρει με νόημα η κυρία Κοβέσι: «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά. Υπήρξαν δημόσιοι λειτουργοί που βοήθησαν, αλλιώς δεν μπορεί να στηθεί ένα τόσο τεράστιο σχήμα».