Ευάγγελος Βενιζέλος για Τέμπη: Κάποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα, όμως η τραγωδία τελειώνει με την κάθαρση
Ευάγγελος Βενιζέλος για Τέμπη: Κάποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα, όμως η τραγωδία τελειώνει με την κάθαρση
Τι έγραψε ο πρώην υπουργός για το ζήτημα της εκταφής των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών
Τη δική του παρέμβαση για το ζήτημα της εκταφής των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, όπως ζητούν συγγενείς τους, όπως ο Παύλος Ασλανίδης, ο Πάνος Ρούτσι και η Μαρία Καρυστιανού, έκανε ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος.
Με σαφή αναφορά στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ο κ. Βενιζέλος άφησε αιχμές για «Κρέοντες», υπενθυμίζοντας ότι μια τραγωδία «δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».
«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση», έγραψε στην ανάρτησή του.
Η παρέμβαση του κ. Βενιζέλου ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ότι τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».
Με σαφή αναφορά στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ο κ. Βενιζέλος άφησε αιχμές για «Κρέοντες», υπενθυμίζοντας ότι μια τραγωδία «δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».
«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση», έγραψε στην ανάρτησή του.
Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση.Posted by Evaggelos Venizelos on Friday, September 26, 2025
Η παρέμβαση του κ. Βενιζέλου ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ότι τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα