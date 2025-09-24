Πλεύρης: Υψηλότερη η εγκληματικότητα στους αλλοδαπούς από τους Έλληνες - Επιστροφή ή φυλάκιση το δόγμα μας για τους παράνομους
Πλεύρης: Υψηλότερη η εγκληματικότητα στους αλλοδαπούς από τους Έλληνες - Επιστροφή ή φυλάκιση το δόγμα μας για τους παράνομους
«Όταν έλεγα τα ίδια κι εγώ, με αποκαλούσαν ρατσιστή» είπε για τη δήλωση Τραμπ για το ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων στην Ελλάδα
Στις προσφυγικές ροές, την τουρκική στάση αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.
Αναφερόμενος στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το 54% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί, τόνισε: «Όταν έλεγα τα ίδια κι εγώ, με αποκαλούσαν ρατσιστή. Είναι όμως γεγονός ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στους μετανάστες είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των Ελλήνων».
Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι «το τελευταίο οκτάμηνο, έφτασαν στη χώρα μας περίπου 28.000 μετανάστες με τους 12-13 χιλιάδες να φτάνουν στην Κρήτη. Είναι πλέον φανερό ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μεταναστευτικές ροές μειώνονται, ισχύει το αντίθετο με αυτούς που ξεκινάνε από τη Λιβύη». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι στην Ευρώπη αυξάνονται οι φωνές για πιο ενεργή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το δόγμα πλέον στη χώρα μας για την παράνομη μετανάστευση είναι επιστροφή ή φυλάκιση».
Όπως είπε, έχουν ενημερωθεί όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, όπως μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, και «το 30% από αυτούς εξέφρασε το ενδιαφέρον για οικειοθελή επιστροφή στις χώρες τους».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd0rs7vgl02x)
Για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο Υπουργός παρατήρησε ότι «μας κατηγορούν ότι η πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία είναι ενδοτική. Η ενόχληση όμως της Τουρκίας από την ενεργή εξωτερική πολιτική που ασκούμε είναι εμφανής κι αυτό οδήγησε στην ακύρωση του ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά».
Τέλος, για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών, δήλωσε: «Οτιδήποτε έχει σχέση με την τραγωδία των Τεμπών και τα αιτήματα των οικογενειών των θυμάτων, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν νομίζω όμως ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνεται στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο είναι ένα μνημείο, ένα κενοτάφιο για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα».
Αναφερόμενος στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το 54% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί, τόνισε: «Όταν έλεγα τα ίδια κι εγώ, με αποκαλούσαν ρατσιστή. Είναι όμως γεγονός ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στους μετανάστες είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των Ελλήνων».
Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι «το τελευταίο οκτάμηνο, έφτασαν στη χώρα μας περίπου 28.000 μετανάστες με τους 12-13 χιλιάδες να φτάνουν στην Κρήτη. Είναι πλέον φανερό ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μεταναστευτικές ροές μειώνονται, ισχύει το αντίθετο με αυτούς που ξεκινάνε από τη Λιβύη». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι στην Ευρώπη αυξάνονται οι φωνές για πιο ενεργή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το δόγμα πλέον στη χώρα μας για την παράνομη μετανάστευση είναι επιστροφή ή φυλάκιση».
Όπως είπε, έχουν ενημερωθεί όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, όπως μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, και «το 30% από αυτούς εξέφρασε το ενδιαφέρον για οικειοθελή επιστροφή στις χώρες τους».
Για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο Υπουργός παρατήρησε ότι «μας κατηγορούν ότι η πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία είναι ενδοτική. Η ενόχληση όμως της Τουρκίας από την ενεργή εξωτερική πολιτική που ασκούμε είναι εμφανής κι αυτό οδήγησε στην ακύρωση του ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά».
Τέλος, για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών, δήλωσε: «Οτιδήποτε έχει σχέση με την τραγωδία των Τεμπών και τα αιτήματα των οικογενειών των θυμάτων, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν νομίζω όμως ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνεται στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο είναι ένα μνημείο, ένα κενοτάφιο για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα».
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views
Οι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές και η αναφορά Τραμπ στον ΟΗΕ - Αλβανοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί το 55% των κρατουμένων
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό - Το βίντεο που συγκέντρωσε 7 εκατ. views
Οι αλλοδαποί στις ελληνικές φυλακές και η αναφορά Τραμπ στον ΟΗΕ - Αλβανοί, Αλγερινοί, Πακιστανοί το 55% των κρατουμένων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα