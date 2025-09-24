Γεωργιάδης για μετανάστευση: Η Ευρώπη έκανε τεράστιο λάθος με την αριστερίστικη λογική δεκαετιών, τα σύνορα είναι σύνορα

Ωστόσο, επεσήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ γονέων για την εκκίνηση της δίκης: «Ορισμένοι θέλουν να ξεκινήσει άμεσα, άλλοι θεωρούν ότι έγινε βιαστικά». Ο ίδιος κατηγόρησε τα κόμματα ότι εκμεταλλεύονται την υπόθεση για πολιτικό όφελος: «Δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά για να πλήξουν τον Μητσοτάκη».Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με αυτισμό.Όπως είπε, «ο ΕΟΦ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσαν ανακοίνωση που διαβεβαιώνει ότι δεν συνιστάται η αποφυγή της παρακεταμόλης. Πάντα συμβουλεύεστε τον γιατρό σας». Ο ίδιος σημείωσε πως δεν δίνει ιατρικές συμβουλές, καθώς «δεν είμαι γιατρός, είμαι υπουργός Υγείας».