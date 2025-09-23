Σακελλαρίδης για Τσίπρα: Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική «σούπα» απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη

«Θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν του κι αυτό είναι δικαίωμά του, αλλά δεν είναι εύκολο για ανθρώπους σαν εμένα να ακολουθήσουμε σε μια τέτοια πορεία», ανέφερε