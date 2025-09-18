Γεωργιάδης: Ορισμένοι παράγοντες θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη

Έντονη ενόχληση του υπουργού Υγείας για τη δήλωση Μαργαρίτη ότι «η ΝΔ μπορεί να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% τη μισεί».