Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση δεν θέλει να κρύψει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε δεσμευτεί για κατώτατο στα 950 ευρώ

«Δεν είμαι διατεθειμένος να ισχυριστώ ότι η Ελλάδα έχει γίνει παραδεισένιο τοπίο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν οικογένειες που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένος να δεχτώ ότι η Ελλάδα έχει γίνει δήθεν Αφρική και πηγαίνουμε με την όπισθεν. Κάποιος που ήταν άνεργος το 2015 - 2019 και σήμερα έχει βρει δουλειά, πότε περνούσε καλύτερα; Ως άνεργος επί ΣΥΡΙΖΑ η εργαζόμενος επί Νέας Δημοκρατίας;» διερωτήθηκε. «Ο κατώτατος μισθός ήτανευρώ, είναι στακαι έχουμε δεσμευτεί ότι θα πάμε στα», είπε.