Το μήνυμα Μητσοτάκη στο TikTok και η στρατηγική ανάδειξης του κυβερνητικού έργου

Ο πρωθυπουργός θύμισε τις 8 σημαντικές παρεμβάσεις μόνο τον τελευταίο μήνα απαντώντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς στην κριτική για πιο «χαμηλές ταχύτητες» ή για μέτρα που δεν προβάλλονται όσο πρέπει