Challenge Μητσοτάκη στο TikTok με τον κυβερνητικό απολογισμό του τελευταίου μήνα
«Εδώ πολλά αλλάζουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης
Ένα Challenge για τον κυβερνητικό απολογισμό του τελευταίου μήνα έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok. O πρωθυπουργός μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, περιέγραψε 11 διαφορετικές δράσεις και έργα που υλοποίησε η κυβέρνηση τον τελευταίο μήνα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, την αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους πολίτες, τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας, τον διορισμό 9.000 μόνιμων εκπαιδευτικών, στον μηδενισμό των χρεώσεων για τις αναλήψεις από ΑΤΜ, τη λειτουργία της εφαρμογής «mystreet», την απόφαση για νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα, την κατάθεση του νομοσχεδίου για κοινωνική αντιπαροχή και προσιτή στέγη, την ψήφιση του νέου πειθαρχικού δίκαιου για τους δημοσίους υπαλλήλους, τη μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και το ρεκόρ απασχόλησης και δηλωμένων υπερωριών που σημειώθηκε στου κλάδους που εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας .
«Εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός χαρακτηριστικά.
