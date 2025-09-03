Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα με αφορμή τους διαλόγους Καμμένου με τη μαφία στην Κρήτη
Σχολιάζοντας όσα τραγελαφικά και απαράδεκτα ακούγονται στους αποκαλυπτικούς διαλόγους με τον Πάνο Καμμένο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δεν αναφέρομαι στον Καμμένο αλλά σε αυτόν που τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη»
Με αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πολιτικό «που επέλεξε ως συγκυβερνήτη» τον Πάνο Καμμένο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όσα τραγελαφικά και απαράδεκτα ακούγονται στους αποκαλυπτικούς διαλόγους του πρώην υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τη μαφία της Κρήτης.
«Όλο αυτό που γίνεται από χθες το βράδυ δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Πολιτικά θα πω ότι είναι ο ορισμός του rebranding, η καλύτερη διαφήμιση για το rebranding είναι όλα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Δεν αναφέρομαι στον κ. Καμμένο, δεν ήταν κυβερνήτης ήταν εταίρος, κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους» είπε ο κ. Μαρινάκης κληθείς να τοποθετηθεί στο ΟΡΕΝ επί όσων αποκαλύφθηκαν για τον Πάνο Καμμένο.
Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «για το γενικό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να υπερτιμήσω κανέναν, το μόνο μας άγχος και από αυτό θα κριθούμε είναι αν θα είμαστε συνεπείς στις εξαγγελίες μας και αν θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός και κανένας πρώην υπουργός».
Δείτε το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου στο 26:35 του βίντεο που ακολουθεί
