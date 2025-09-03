Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα με αφορμή τους διαλόγους Καμμένου με τη μαφία στην Κρήτη

Σχολιάζοντας όσα τραγελαφικά και απαράδεκτα ακούγονται στους αποκαλυπτικούς διαλόγους με τον Πάνο Καμμένο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δεν αναφέρομαι στον Καμμένο αλλά σε αυτόν που τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη»