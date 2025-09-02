Νέα παρέμβαση Τσίπρα λίγο πριν το συνέδριο του Economist: Ο όρος «βαλκανοποίηση» είναι μάλλον επιεικής
Νέα παρέμβαση Τσίπρα λίγο πριν το συνέδριο του Economist: Ο όρος «βαλκανοποίηση» είναι μάλλον επιεικής
Συνεχίζει να «ζεσταίνει» το κλίμα ο πρώην πρωθυπουργός – Η νέα του ανάρτηση
Με νέο απόσπασμα από την ομιλία του σε διάσκεψη που διοργάνωσε τον Μάιο το Ινστιτούτο του επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας, που μετρά αντίστροφα για την παρουσία του στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή, μία ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
Σε νέα ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο κ. Τσίπρας δημοσιεύει βίντεο από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο όρος «βαλκανοποίηση» που χρησιμοποίησε τις προάλλες «είναι μάλλον επιεικής.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:
Μ' ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.
Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,
στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών,
στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης,
αν συνυπολογίσει τη διαφθορά,
το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,
που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις,
και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας,
Σε νέα ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο κ. Τσίπρας δημοσιεύει βίντεο από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο όρος «βαλκανοποίηση» που χρησιμοποίησε τις προάλλες «είναι μάλλον επιεικής.
Μ' ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται...Posted by Alexis Tsipras on Tuesday, September 2, 2025
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:
Μ' ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.
Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,
στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών,
στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης,
αν συνυπολογίσει τη διαφθορά,
το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,
που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις,
και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας,
τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος "Βαλκανοποίηση", που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής.
Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη
Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη
Ειδήσεις σήμερα:
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού
Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού
Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα