Πηγές δήμου Αθηναίων κατά Κεφαλογιάννη: Απρόκλητη και υβριστική η δήλωσή της, δεν αξίζει να απαντήσουμε

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία.Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας.Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.