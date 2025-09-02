Το ΠΑΣΟΚ αγωνιά για τις δημοσκοπήσεις με το βλέμμα στον Τσίπρα και επιτίθεται στην κυβέρνηση με τη «μαύρη βίβλο»

Αυτό που θέλουν στο ΠΑΣΟΚ να καταδείξουν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική ρότα, οπότε οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν διαφορετικό