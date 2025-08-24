Αναρτήθηκε από τον ΟΗΕ η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης»

Η ρηματική διακοίνωση είχε κατατεθεί από την ελληνική πλευρά στις 5 Αυγούστου – Η Αθήνα επισημαίνει ότι τα οικόπεδα για τα οποία προκηρύχθηκαν έρευνες νότια της Κρήτης είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ