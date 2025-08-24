Αναρτήθηκε από τον ΟΗΕ η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης»
Αναρτήθηκε από τον ΟΗΕ η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης»
Η ρηματική διακοίνωση είχε κατατεθεί από την ελληνική πλευρά στις 5 Αυγούστου – Η Αθήνα επισημαίνει ότι τα οικόπεδα για τα οποία προκηρύχθηκαν έρευνες νότια της Κρήτης είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ
Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΗΕ την ελληνική ρηματική διακοίνωση προς τη Λιβύη, με την οποία η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρες και ανυπόστατες τις αιτιάσεις της λιβυκής πλευράς.
Η διακοίνωση είχε κατατεθεί στις 5 Αυγούστου, ως απάντηση στη λιβυκή ρηματική διακοίνωση, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας και του διεθνούς δικαίου. Η πλευρά της Λιβύης αμφισβητούσε τη θέση της Ελλάδας περί μέσης γραμμής ανάμεσα στις δύο χώρες.
Χρησιμοποιώντας νομικά επιχειρήματα, η Αθήνα σημειώνει ότι τα θαλάσσια «οικόπεδα» νοτίως της Κρήτης, στα οποία έχουν προκηρυχθεί έρευνες, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Ως εκ τούτου, ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της, σύμφωνα και με το Δίκαιο της Θάλασσας.
«Οι ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις συγκεκριμένες περιοχές», αναφέρεται στη ρηματική διακοίνωση.
Τα εξωτερικά όρια, υπενθυμίζουν διπλωματικές πηγές, έχουν καθοριστεί και με τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου.
