Σκέρτσος κατά ΣΥΡΙΖΑ για self tests και Siemens: Μήπως συμπεριφέρεται σαν να μη θέλει να τελειώσει η πανδημία;

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ,επιτίθεται στονγια την τα fake news των προηγούμενων ημερών σχετικά με την δήθεν συμμετοχή μόνο της Siemens στονΣτην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πώς κατασκευάζεται ένα 'ψευδές γεγονός'; Ένα χρονικό του εργαστηρίου fake news που στήθηκε γύρω από τα δωρεάν self test την περασμένη εβδομάδα».Στην συνέχεια γράφει, από την Παρασκευή 19 Μαρτίου όταν και ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για τα self tests και την διάθεσή τους δωρεάν προς τους πολίτες, μέρα μέρα τις αντιδράσεις τουΣτην συνέχεια αναφερόμενος στην Siemens, ο κ. Σκέρτσος γράφει πως «».«Κάπως έτσι παράγεται η πολιτική ή καλύτερα η αντι-πολιτική στην Ελλάδα. Με χονδροειδή ψεύδη που φανατίζουν και παραπληροφορούν μια μερίδα των πολιτών. Με ένα κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας που ροκανίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και υπονομεύει τον ένα και μόνο εθνικό στόχο που έχουμε αυτή τη στιγμή: να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα με την», λέει χαρακτηριστικά.Παράλληλα ο κ. Σκέρτσος διερωτάται «».Καταλήγει δε σημειώνοντας πως «πλέον γνωρίζουμε καλά τι κάνει και πως το κάνει. Και, δυστυχώς για την ίδια αλλά ευτυχώς για την πλειονότητα των πολιτών, το 2021 δεν είναι ούτε το 2010 ούτε το 2015. Οι καιροί άλλαξαν, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι».Πώς κατασκευάζεται ένα «ψευδές γεγονός»; Ένα χρονικό του εργαστηρίου fake news που στήθηκε γύρω από τα δωρεάν self test την περασμένη εβδομάδα.Παρασκευή, 19.3.2021: η κυβέρνηση ανακοινώνει την απόφασή της να εντάξει άμεσα στην εθνική στρατηγική ανίχνευσης θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού και τη συμπληρωματική δυνατότητα των οικιακών τεστ αυτοδιάγνωσης, παρέχοντας 4 δωρεάν τεστ το μήνα σε κάθε πολίτη. Η απόφαση έρχεται να υλοποιήσει σχετική εισήγηση της εθνικής επιτροπής δημόσιας υγείας για την ανάγκη διενέργειας μαζικών τεστ προκειμένου να υποστηριχθεί η οργανωμένη και πιο ασφαλής επαναλειτουργία κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αντίστοιχες πολιτικές εφαρμόζονται ήδη τον τελευταίο μήνα με παραλλαγές σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.Τετάρτη, 24.3.2021: η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας αναρτά στην ιστοσελίδα της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπερεπείγουσα προμήθεια 10 εκ. οικιακών αυτοδιαγνωστικών τεστ με τριήμερη προθεσμία υποβολής τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Στη σελίδα 18 της πρόσκλησης αναφέρονται ρητά οι τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει η αρμόδια επιστημονική επιτροπή του υπουργείου υγείας, οι οποίες δεν ταυτίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένης γερμανικής εταιρίας που παράγει self test.Πέμπτη, 25.3.2021: η αξιωματική αντιπολίτευση, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, προβαίνει σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνει δυο πράγματα. Πρώτον, αμφισβητεί τη χρησιμότητα των αυτοδιαγνωστικών τεστ, άρα και την αξιοπιστία της επιστημονικής επιτροπής που τα εισηγήθηκε. Και δεύτερον, αποκαλεί φωτογραφική την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ και τον Πρωθυπουργό της χώρας «πλασιέ» της εταιρίας (που δεν πληροί καν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης). Η κυβέρνηση σεβόμενη την επέτειο για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας, αλλά και την ανάγκη για εθνική ενότητα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, επιλέγει να μην απαντήσει στις ανυπόστατες κατηγορίες.Παρασκευή, 26.3.2021: η αξιωματική αντιπολίτευση επανέρχεται με νέα δήλωση και με περίσσιο θράσος κάνει λόγο για «ένοχη σιωπή Μητσοτάκη για τα self test» ενώ ταυτόχρονα αραδιάζει εκ νέου μια σειρά άλλα ψέμματα που είχαν ήδη διαψευστεί σχετικά με την εγκυρότητα των τεστ, τη δωρεάν διάθεση, την καταγραφή και την επιβεβαίωσή τους. Η κυβέρνηση την καλεί να σοβαρευτεί και να μην εκτοξεύει λάσπη στον ανεμιστήρα όμως εκείνη επιμένει μιλωντας για «πρωθυπουργό που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη». Ταυτόχρονα, τα στελέχη της προεξοφλούν τη «φωτογραφική» ανάθεση στην εταιρία που δεν πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού διασπείροντας συνειδητά ψεύδη και πριονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στο νέο εργαλείο οικιακής αυτοδιάγνωσης.Κυριακή, 28.3.2021: η προθεσμία των τριών ημερών ληγει και (31) εταιρίες καταθέτουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές, χωρίς να συγκαταλέγεται σε αυτές η συγκεκριμένη εταιρία. Καταρρίπτονται έτσι πανηγυρικά τα fake news περί φωτογραφικής πρόσκλησης. Περιττό να ειπωθεί πως πρώτη από όλους η «αγορά» γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πότε ένας διαγωνισμός είναι φωτογραφικός ή όχι και γι’ αυτό φροντίζει να απέχει από «στημένες» άνευ νοήματος διαδικασίες. Η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση από τριμελή επιστημονική επιτροπή καταλήγει τελικά σε 5 εταιρίες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης και τις κηρύσσει προσωρινές αναδόχους.Δευτέρα, 29.3.2021: όπως προβλέπει η νομοθεσία και επιβάλλει η διάφανεια, ο φάκελος του διαγωνισμού αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταστρατηγηθεί κανένας κανόνας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με έκτακτες διαδικασίες.Η εταιρία για την οποία στήθηκε μια ολόκληρη εκστρατεία λάσπης επί 4 ημέρες δεν συμμετείχε ποτέ στον διαγωνισμό διότι πολύ απλά δεν μπορούσε, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν εξαρχής, να συμμετάσχει.Κάπως έτσι παράγεται η πολιτική ή καλύτερα η αντι-πολιτική στην Ελλάδα. Με χονδροειδή ψεύδη που φανατίζουν και παραπληροφορούν μια μερίδα των πολιτών. Με ένα κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας που ροκανίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και υπονομεύει τον ένα και μόνο εθνικό στόχο που έχουμε αυτή τη στιγμή: να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα με την πανδημία. Έγινε πολλές φορές με την εθνική εμβολιαστική εκστρατεία, συνεχίστηκε με το κάλεσμα στις πορείες των «νέων αγανακτισμένων-διασωληνωμένων» και τώρα στρέφεται κατά μιας πολιτικής που έρχεται να υποστηρίξει την ελεγχόμενη επαναλειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας μετά από ένα μακρύ και επίπονο lockdown.Τελικά μήπως η αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεται σαν να μη θέλει να τελειώσει η πανδημία;Αν ερωτηθεί θα το διαψεύσει κατηγορηματικά. Όμως οι πράξεις της αυτό δείχνουν. Κι αυτό που, αν μη τι άλλο, μπορούμε να κάνουμε σαν ύστατη γραμμή άμυνας είναι να γνωρίζουμε τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει ψευδή γεγονότα, τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιεί εντελώς ανεύθυνα την κοινωνική κόπωση από τα περιοριστικά μέτρα. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα πετύχει το σκοπό της. Διότι πλέον γνωρίζουμε καλά τι κάνει και πως το κάνει. Και, δυστυχώς για την ίδια αλλά ευτυχώς για την πλειονότητα των πολιτών, το 2021 δεν είναι ούτε το 2010 ούτε το 2015. Οι καιροί άλλαξαν, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι.