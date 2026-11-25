Τι κάνει αυτό το Ford Ranger να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα;

Μία νέα σπέσιαλ έκδοση του Ranger καταφθάνει στη Γηραιά Ήπειρο, όπου αναμένεται να λανσαριστεί σε δύο εκδόσεις κινητήρα. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;