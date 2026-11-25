Τι κάνει αυτό το Ford Ranger να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα;
Τι κάνει αυτό το Ford Ranger να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα;
Μία νέα σπέσιαλ έκδοση του Ranger καταφθάνει στη Γηραιά Ήπειρο, όπου αναμένεται να λανσαριστεί σε δύο εκδόσεις κινητήρα. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Η Ford εμπλουτίζει την ευρωπαϊκή γκάμα του δημοφιλούς pickup της με μία νέα ειδική έκδοση, η οποία συνδυάζει πιο περιπετειώδη εμφάνιση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και δύο επιλογές κινητήρα.
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