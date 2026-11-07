Ο ανταγωνιστής των ηλεκτρικών MINI Cooper και Renault 5 ετοιμάζεται

Το

είναι ένα εντυπωσιακό concept αυτοκίνητο, που δείχνει πώς θα μπορούσε να είναι ένα

με τα σήματα της εταιρείας. Αυτό θεωρούμε πως αποτελεί τον προπομπό του

, το οποίο, με