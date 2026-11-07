Ο ανταγωνιστής των ηλεκτρικών MINI Cooper και Renault 5 ετοιμάζεται
Ο ανταγωνιστής των ηλεκτρικών MINI Cooper και Renault 5 ετοιμάζεται
Το MG2 θα αποτελέσει την έκδοση παραγωγής που του concept MG Go! Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και την τεχνολογία του αυτοκινήτου.
Το MG Go! είναι ένα εντυπωσιακό concept αυτοκίνητο, που δείχνει πώς θα μπορούσε να είναι ένα μικρό hatchback με τα σήματα της εταιρείας. Αυτό θεωρούμε πως αποτελεί τον προπομπό του επερχόμενου MG2, το οποίο, με μήκος γύρω στα 4 μέτρα, θα ανήκει στην κατηγορία B και θα κληθεί να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το Renault 5 E-Tech και το MINI Cooper E.
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