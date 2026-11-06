Την πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας θα προτείνουν CDU και SPD για τη θέση ομοσπονδιακού προέδρου
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία CDU SPD

Την πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας θα προτείνουν CDU και SPD για τη θέση ομοσπονδιακού προέδρου

H Ίλζε Άιγκνερ ήταν ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας υπό την Άνγκελα Μέρκελ και από το 2013 μέλος του βαυαρικού κοινοβουλίου

Την πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας θα προτείνουν CDU και SPD για τη θέση ομοσπονδιακού προέδρου
Η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε Άιγκνερ θα προταθεί από τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ως υποψήφια για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό Der Spiegel.

Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ λήγει στις 18 Μαρτίου 2027 και η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης των 1.260 μελών, τα οποία θα εκλέξουν τον διάδοχό του, έχει οριστεί για τις 30 Ιανουαρίου 2027.

H 62χρονη Ίλζε 'Αιγκνερ από την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) έχει υπηρετήσει ως ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας υπό την 'Αγγελα Μέρκελ από το 2008 έως το 2013, ενώ έκτοτε είναι μέλος του βαυαρικού κοινοβουλίου, του οποίου προεδρεύει από το 2018.

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