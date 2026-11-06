Την πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας θα προτείνουν CDU και SPD για τη θέση ομοσπονδιακού προέδρου

Η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίαςθα προταθεί από τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ως υποψήφια για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό Der Spiegel.Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ λήγει στις 18 Μαρτίου 2027 και η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης των 1.260 μελών, τα οποία θα εκλέξουν τον διάδοχό του, έχει οριστεί για τις 30 Ιανουαρίου 2027.H 62χρονη Ίλζε 'Αιγκνερ από την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) έχει υπηρετήσει ως ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας υπό την 'Αγγελα Μέρκελ από το 2008 έως το 2013, ενώ έκτοτε είναι μέλος του βαυαρικού κοινοβουλίου, του οποίου προεδρεύει από το 2018.