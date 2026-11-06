Αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ στο Ιράν και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας
Αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ στο Ιράν και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των εκρήξεων, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε κάποιος στόχος που προκάλεσε την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας
Τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από την περιοχή.
Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για εκτόξευση πυραύλου εδάφους-αέρος, καθώς και για δραστηριότητα αντιαεροπορικών πυροβόλων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των εκρήξεων, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε κάποιος στόχος που προκάλεσε την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας.
Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για εκτόξευση πυραύλου εδάφους-αέρος, καθώς και για δραστηριότητα αντιαεροπορικών πυροβόλων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των εκρήξεων, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε κάποιος στόχος που προκάλεσε την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας.
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