Οδηγήσαμε τρία Ford χωρίς χέρια στο τιμόνι - Δείτε το video

Πέντε μοντέλα της Ford στην Ευρώπη εφοδιάζονται με τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2+. Τη δοκιμάσαμε στα πιο δημοφιλή Ford και ανακαλύψαμε πόσο πιο αγόγγυστα μπορείς σήμερα να ταξιδεύεις, ακόμα και στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.