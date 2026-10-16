Οδηγήσαμε τρία Ford χωρίς χέρια στο τιμόνι - Δείτε το video
NEWSAUTO.GR

Οδηγήσαμε τρία Ford χωρίς χέρια στο τιμόνι - Δείτε το video

Πέντε μοντέλα της Ford στην Ευρώπη εφοδιάζονται με τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2+. Τη δοκιμάσαμε στα πιο δημοφιλή Ford και ανακαλύψαμε πόσο πιο αγόγγυστα μπορείς σήμερα να ταξιδεύεις, ακόμα και στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.

Οδηγήσαμε τρία Ford χωρίς χέρια στο τιμόνι - Δείτε το video
UPD:
Το 2023, η Ford καινοτόμησε στην Ευρώπη παρουσιάζοντας το Blue Cruise στη Mustang Mach-E, ένα σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης που αγγίζει το Επίπεδο 2+

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UPD:
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