Οδηγήσαμε τρία Ford χωρίς χέρια στο τιμόνι - Δείτε το video
Οδηγήσαμε τρία Ford χωρίς χέρια στο τιμόνι - Δείτε το video
Πέντε μοντέλα της Ford στην Ευρώπη εφοδιάζονται με τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2+. Τη δοκιμάσαμε στα πιο δημοφιλή Ford και ανακαλύψαμε πόσο πιο αγόγγυστα μπορείς σήμερα να ταξιδεύεις, ακόμα και στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.
UPD:
Το 2023, η Ford καινοτόμησε στην Ευρώπη παρουσιάζοντας το Blue Cruise στη Mustang Mach-E, ένα σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης που αγγίζει το Επίπεδο 2+
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