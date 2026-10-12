Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα
Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα
Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, καταγράφοντας ρεκόρ επισκεψιμότητας και προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.
Με 52 μάρκες αυτοκινήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών που έχει καταγραφεί ποτέ σε έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα, δεκάδες νέα μοντέλα και σημαντικές πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, η φετινή διοργάνωση στέφθηκε με τεράστια επιτυχία, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στο κοινό και στους συμμετέχοντες.
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