Έρχεται φουλ υβριδικό Skoda Octavia - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Έρχεται φουλ υβριδικό Skoda Octavia - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Η τσέχικη μάρκα προσθέτει στη γκάμα του Octavia το πιο προηγμένο -και πιο οικονομικό σε καύσιμο- σύστημα κίνησης στην ιστορία του μοντέλου. Πότε θα φτάσει στη χώρα μας;

Έρχεται φουλ υβριδικό Skoda Octavia - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Το Skoda Octavia αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία του πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές που προσφέρει στους εν δυνάμει ιδιοκτήτες.

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