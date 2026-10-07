Έρχεται φουλ υβριδικό Skoda Octavia - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Η τσέχικη μάρκα προσθέτει στη γκάμα του Octavia το πιο προηγμένο -και πιο οικονομικό σε καύσιμο- σύστημα κίνησης στην ιστορία του μοντέλου. Πότε θα φτάσει στη χώρα μας;