Έρχεται φουλ υβριδικό Skoda Octavia - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Έρχεται φουλ υβριδικό Skoda Octavia - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Η τσέχικη μάρκα προσθέτει στη γκάμα του Octavia το πιο προηγμένο -και πιο οικονομικό σε καύσιμο- σύστημα κίνησης στην ιστορία του μοντέλου. Πότε θα φτάσει στη χώρα μας;
Το Skoda Octavia αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία του πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές που προσφέρει στους εν δυνάμει ιδιοκτήτες.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα