Οι Κινέζοι έχουν τα άλογα, οι Ιταλοί την χάρη
Οι Κινέζοι έχουν τα άλογα, οι Ιταλοί την χάρη
Οι ολοένα και περισσότερες κινεζικές μάρκες που παρουσιάζουν ηλεκτρικά supercar με ασύλληπτα νούμερα ιπποδύναμης δεν τρομάζουν τις ελίτ εταιρείες. Όμως, για ποιον λόγο;
Παρότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν περάσει πλέον στην επίθεση και στον χώρο των ηλεκτρικών supercar, παρουσιάζοντας μοντέλα με ισχύ που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε εξωπραγματική, οι παραδοσιακοί πρωταγωνιστές της κατηγορίας δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα.
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