Το «υπόγειο» πρόβλημα της Αθήνας που γίνεται όλο και μεγαλύτερο

Η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης στην Αθήνα δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που αλλάζει είναι η ένταση του προβλήματος και, κυρίως, οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.