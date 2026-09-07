Το «υπόγειο» πρόβλημα της Αθήνας που γίνεται όλο και μεγαλύτερο
NEWSAUTO.GR

Το «υπόγειο» πρόβλημα της Αθήνας που γίνεται όλο και μεγαλύτερο

Η Αθήνα αποκτά νέα γραφεία, εμπορικούς και ψυχαγωγικούς πόλους, την ώρα που ο αριθμός των αυτοκινήτων παραμένει τεράστιος και οι υποδομές στάθμευσης στις πιο επιβαρυμένες περιοχές δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.

Το «υπόγειο» πρόβλημα της Αθήνας που γίνεται όλο και μεγαλύτερο
UPD:
Η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης στην Αθήνα δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που αλλάζει είναι η ένταση του προβλήματος και, κυρίως, οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

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UPD:
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