Ο Αντονέλι έγραψε ιστορία στο F1 GP Ιταλίας! Δείτε το βίντεο

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε απίστευτα πράγματα στην Μόντσα σήμερα και κατάφερε να κερδίσει τους πάντες από την 19η θέση εκκίνησης. Έγραψε ιστορία γινόμενος ο πρώτος Ιταλός από το 1966 και τον Λουντοβίκο Σκαρφιότι που κερδίζει στην Μόντσα!