Ο Αντονέλι έγραψε ιστορία στο F1 GP Ιταλίας! Δείτε το βίντεο
Ο Αντονέλι έγραψε ιστορία στο F1 GP Ιταλίας! Δείτε το βίντεο
Ο Κίμι Αντονέλι έκανε απίστευτα πράγματα στην Μόντσα σήμερα και κατάφερε να κερδίσει τους πάντες από την 19η θέση εκκίνησης. Έγραψε ιστορία γινόμενος ο πρώτος Ιταλός από το 1966 και τον Λουντοβίκο Σκαρφιότι που κερδίζει στην Μόντσα!
Χθες γράφαμε «Πιέρ, τι έκανες;» για την απίστευτη Pole του Γκασλί στον Ναό της ταχύτητας. Σήμερα πρέπει να απευθύνουμε το ερώτημα αυτό στον Κίμι Αντονέλι ο οποίος κυριολεκτικά διέλυσε τον ανταγωνισμό στην Μόντσα και κατέκτησε μία απίστευτη νίκη εντός έδρας.
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